Tunisia: estesa l’emergenza idrica e fino a nuovo avviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, Pedro Arrojo-Agudo, "la Tunisia deve migliorare la gestione dell’acqua e garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti i cittadini”. Durante il suo intervento online nell’ambito di un seminario organizzato sulla crisi idrica in Tunisia, il funzionario dell'Onu è tornato sullo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee, sullo stato delle infrastrutture e su altri aspetti che riflettono i limiti della governance dell'acqua in Tunisia. Pedro Arrojo-Agudo ha visitato la Tunisia nel luglio 2022. Successivamente ha formulato le sue osservazioni e raccomandazioni in un rapporto pubblicato il 28 luglio. In precedenza, lo scorso mese di giugno, il presidente Saied aveva espresso profonda insoddisfazione per la “sofferenza dei tunisini per la sete” in molte regioni del Paese, sottolineando che questa situazione è il risultato di diversi fattori, tra cui le politiche idriche che non sono state attuate nel corso degli anni. “Questo è inaccettabile”, aveva detto Saied. (segue) (Tut)