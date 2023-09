Tunisia: estesa l’emergenza idrica e fino a nuovo avviso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano tunisino “La Presse” ,lo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee in Tunisia ha portato ad un aumento della salinità dell'acqua, peggiorandone la qualità sempre di più negli ultimi vent'anni. il 20 per cento delle acque sotterranee ha una salinità inferiore all'1,5 per cento. Inoltre, i livelli di nitrati sono diventati allarmanti in diverse falde freatiche a causa della massiccia fertilizzazione dei terreni agricoli da parte dei fertilizzanti chimici. Gli ultimi rapporti del settore idrico, pubblicati dal ministero dell'Agricoltura, indicano che il tasso medio nazionale di non conformità batteriologica registrato nel 2021 è del 10,6 per cento rispetto al 10,1 per cento del 2020. Vale la pena aggiungere che la Tunisia è classificata terza al mondo nel consumo di acqua in bottiglia con quasi tre miliardi di litri consumati nel 2021 e più di 1,65 miliardi di bottiglie. Tuttavia, l'acqua minerale in bottiglia è considerata relativamente costosa per le famiglie a basso e medio reddito. (Tut)