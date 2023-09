Kosovo: ministra Esteri, l’ipotesi di formare un'Associazione di comuni serbi “è morta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla, ha dichiarato che l'ipotesi di formare un'Associazione di comuni a maggioranza serba “è morta”. In un'intervista all'emittente albanese “Top Channel”, Gervalla ha aggiunto che dopo l'attacco di domenica scorsa ci sono delle priorità “completamente diverse” e una di queste è la sicurezza. "A dire il vero, dopo domenica ogni discorso sull'Associazione mi sembra superfluo. Per noi e per gli attori internazionali l'associazione è morta”, ha dichiarato la ministra. "L'Associazione così come concepita nel 2013 (nell’Accordo di Bruxelles) è contraria alla Costituzione del Kosovo e non può essere realizzata. (L’inviato Usa per i Balcani occidentali Gabriel) Escobar ha chiaramente definito che non può esserci alcuna associazione perché potrebbe essere una seconda Repubblica Srpska (entità serba in Bosnia Erzegovina)", ha concluso. Domenica scorsa si è verificato uno scontro armato tra un gruppo di persone di etnia serba e la polizia kosovara. Nel conflitto a fuoco ha perso la vita un agente della polizia kosovara e 4 serbi che si erano asserragliati all'interno di un monastero.(Alt)