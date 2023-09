Marelli: Calenda, Fiom evita confronto, ora dia risposte a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‘Evidentemente i delegati sindacali della Fiom non hanno interesse al confronto: oggi rifiutano una discussione con me quando gli chiedo di parlare, ma le risposte le dovranno dare ai lavoratori. Qui si sta consumando una crisi che nasce nel 2018 quando viene venduta Magneti Marelli e io chiedo di bloccare la vendita, che avrebbe portato a ciò che oggi state vedendo e cioè allo smantellamento non solo di questa fabbrica, ma progressivamente di tutte le fabbriche di Magneti Marelli. Io sono qui per dire una cosa che secondo me è importante che gli operai sappiano: che questa crisi non si combatte qui, ma si combatte con una grande mobilitazione sull'automotrice in tutta Italia". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, in un punto stampa a Crevalcore, di fronte agli stabilimenti della Magneti Marelli. "La Fiat se ne sta andando, anzi se ne è già andata: guardate i numeri della produzione negli stabilimenti - ha continuato il parlamentare -. Lo ha fatto dopo che l’Italia gli ha dato una garanzia per pagarsi il dividendo e a quel pagamento l’unico che si è opposto è il sottoscritto. Nessuno ha detto niente, come nessuno sta dicendo niente oggi sul fatto che le macchine sono diminuite del 30 percento dall’epoca di Marchionne. E non lo si sta dicendo, e non c’è una mobilitazione che invece c’è stata quando c’era Marchionne, perché la Fiat e in particolare gli Elkann sono i proprietari di Repubblica, il principale giornale della sinistra italiana. Nessuno si mobilita e questo è l’inizio di una crisi molto più profonda. Io non ho vantaggi politici a scontrarmi con gli Elkann o 'Repubblica' né a dire scomode verità su Landini e il sindacato: ma se questa verità non viene detta, questo problema non si risolverà e la deindustrializzazione dell’Italia andrà avanti. La Fiom può fare quello che vuole: può non parlare con me, può andarsene dall'altra parte, può minacciare i blocchi, può mobilitare le persone - ha concluso Calenda - ma le risposte le deve dare ai lavoratori". (Rin)