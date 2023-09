Governo: Bonelli (Avs), Meloni parla di complotto per nascondere sue incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "è inadatto ad affrontare i problemi, incolpa gli altri ma se la dovrebbe prendere con la sua incapacità: la conferma viene anche dalla decisione del tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un migrante giudicando il recente decreto del governo sui migranti 'illegittimo in più parti' e contestando la procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non andare nel centro. È chiaro che è in atto da parte della presidente Meloni una campagna di distrazione di massa che punta a trasformarla in vittima di un complotto dei poteri forti, non si sa quali, che punterebbero a un governo tecnico: ma a parlarne è solo lei". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "La teoria del complotto l’ha inventata per nascondere i suoi fallimenti di politica economica con una finanziaria che taglia sanità, scuola, trasporti e che regala 8,3 miliardi di euro alle lobby energetiche che hanno accumulato una ricchezza spropositata con i rincari delle bollette mettendo in povertà tante famiglie italiane. E fa lo stesso quando attacca la Germania sulle Ong, dimenticando di dire agli italiani che le Ong hanno salvato nel 2023 il 4 per cento dei migranti e che il resto è stato salvato da Guardia costiera e Guardia di finanza, quindi dovrebbe togliere finanziamenti a questi due corpi? A Tajani, che ieri ha detto che i Verdi difendono le Organizzazioni non governative, non si sa per quali interessi, noi rispondiamo che i nostri unici interessi sono la difesa dei diritti umani e invece lui che sostiene gli alleati della destra xenofoba europea". (Com)