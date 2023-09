Governo: Crosetto, in molti tifano per rialzo spread, si augurano il male dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molti stanno tifando a favore di un rialzo dello spread o un downgrade da parte delle agenzie di rating per poter mettere in discussione il Governo e stravolgere, nuovamente, la volontà popolare. Si augurano il male dell’Italia sperando di strappare un po' di potere per sé. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Res)