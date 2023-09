Nadef: Upb ha validato quadro macroeconomico tendenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha validato le previsioni macroeconomiche tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Nadef 2023). Il quadro tendenziale per l'economia italiana - si legge nella lettera di validazione trasmessa al ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 21 settembre e pubblicata oggi sul sito Upb - si colloca in un intervallo accettabile, sia nel biennio 2023-24 che nel successivo (che non è oggetto di validazione). Come prescritto, l'Ufficio parlamentare di bilancio procederà a valutare anche il quadro macroeconomico programmatico della stessa Nadef, quadro che incorpora gli effetti della prossima manovra di bilancio. L'esito verrà comunicato nel corso della consueta audizione parlamentare presso le commissioni Bilancio. Nel dettaglio, la stima del governo sulla crescita dell'economia italiana per il 2023 (0,8 per cento), rivista al ribasso di due decimi di punto percentuale rispetto al quadro programmatico del Def 2023, è sostanzialmente allineata alla mediana delle previsioni del panel Upb (composto da Cer, Prometeia, Ref-Ricerche e Oxford Economics, oltre all'Ufficio stesso) e coincide con la previsione dell'Upb. Il tasso di crescita previsto nello scenario tendenziale della Nadef per il 2024 (1,0 per cento, 0,5 punti percentuali in meno rispetto al Def) è appena superiore alla previsione dell'Upb e sostanzialmente intermedio tra il valore mediano e l'estremo superiore del panel Upb. (segue) (Rin)