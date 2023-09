Nadef: Upb ha validato quadro macroeconomico tendenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime sono circondate da un'incertezza molto ampia, ascrivibile principalmente a fattori esterni o esogeni; nel complesso il panel dell'Upb rileva la prevalenza di rischi al ribasso. Vi sono le criticità connesse con l'ipotesi alla base delle previsioni che vi sia l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La guerra in Ucraina resta un'incognita rilevante, così come le prospettive di crescita di grandi Paesi esportatori quali la Germania e la Cina. Va inoltre sottolineato un rischio legato alla persistenza dell'inflazione: le previsioni sui prossimi anni si fondano su attese di una netta flessione dell'inflazione nel 2024, che tuttavia non è certa poiché dipende pure da fattori esogeni, come quelli geo-politici o climatici. Infine, gli assetti finanziari globali restano tesi e volatili con potenziali ripercussioni sugli equilibri macroeconomici internazionali. In definitiva, il quadro internazionale appare instabile e fragile, per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve. (Rin)