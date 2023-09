Nagorno-Karabakh: palazzo Chigi, Italia ha attivato sistema Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera è pervenuta alla commissione europea la richiesta di assistenza internazionale da parte della Repubblica di Armenia a causa dell'esodo in corso dall'area del Nagorno-Karabakh. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Sono domandati materiali di assistenza alla popolazione sfollata in arrivo sul territorio armeno, in termini di rifugi temporanei e beni medico-sanitari. L'Italia, che è al lavoro per favorire la stabilizzazione della regione, favorendo il dialogo tra Armenia e Azerbaigian, ha intanto immediatamente attivato il sistema di Protezione civile, avviando una ricognizione dei beni di assistenza alla popolazione in disponibilità presso le diverse articolazioni del Servizio nazionale e rispondenti alle esigenze espresse dal Paese. (Com)