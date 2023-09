Lavoro: Tajani, salario minimo non è una buona scelta per tutelare i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo non è una buona scelta per tutelare i lavoratori: a noi interessa che il lavoratore guadagni di più, per questo noi proponiamo di abbassare le tasse sui premi di produzione, sugli straordinari e sulle tredicesime. Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al panel "Il lavoro per tutti, il salario più ricco", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "La Commissione europea dice che serve fissare uno stipendio minimo per legge in quei Paesi dove non c'è una contrattazione collettiva che riguardi almeno l'80 per cento dei lavoratori. Questa è una giusta cosa perché si può aiutare il lavoratore a guadagnare di più se si abbassano le tasse sui premi di produzione, gli straordinari e le tredicesime. La contrattazione collettiva permette ai rappresentanti dei lavoratori di stabilire un salario superiore a quello stabilito per legge. Noi proponiamo che coloro che hanno contratto i pirata debbano essere immediatamente adeguati al contratto collettivo nazionale, in modo da garantire i lavoratori che subiscono le ingiustizie", ha aggiunto. (Rin)