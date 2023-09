Decreto Asset: Bordoni (Lega), da metro C, buona notizia per lavoratori Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassicurazione che la Metro C si farà in tempi "ancora più stretti e che gli stipendi dei lavoratori saranno garantiti è una vittoria per questi dipendenti, per le loro famiglie e per un'azienda che aspettava risposte da troppo tempo". Lo si legge in una nota del segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni. "Grazie alla Lega al Governo - si legge ancora -, per Roma Metropolitane e per la città tutta si chiude finalmente una stagione buia e si scrive una nuova pagina, nel segno del rilancio infrastrutturale del nostro territorio legato a doppio filo al mercato del turismo. Bene che si sia arrivati a questo importante risultato grazie all'impegno del Ministro Matteo Salvini al Mit e ad un lavoro condiviso con l'amministrazione comunale, a testimonianza di come il bene comune non abbia colore politico. Ancora una volta, la Lega dimostra attenzione ai territori, alle esigenze dei cittadini che quotidianamente si servono del trasporto locale per motivi di studio, di lavoro, per curarsi. Guardiamo al futuro di Roma e del Lazio con fiducia e ottimismo. La Metro C è un'infrastruttura strategica, fondamentale per la mobilità locale e per la spinta ad una sempre maggiore competitività che la Capitale aspettava per essere all'altezza delle grandi città europee".(Com)