Lavoro: Sbarra (Cisl), no a salario minimo per legge, prendere a riferimento trattamento complessivo

- Fissare un salario minimo per legge aumenterebbe il rischio di un'ulteriore esplosione del lavoro nero e del sommerso, di una spinta retributiva verso il basso e di una mancata applicazione dei contratti: per questo è necessario prendere a riferimento il trattamento economico complessivo dei contratti e predisporre una cornice normativa leggera. Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo al panel "Il lavoro per tutti, il salario più ricco", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "La povertà lavorativa non è solo legata alla qualità del salario e della retribuzione. C'è tanta povertà nell'uso eccessivo del part time volontario, nelle donne che chiedono più ore lavorate, nei giovani incastrati negli stage, nelle false partite Iva, nel praticantato. Bisogna aprire una discussione sul lavoro dignitoso. Indicare una cifra fissa in una legge espone ad alcuni rischi: un'ulteriore esplosione lavoro nero e del sommerso, una spinta dinamica retributiva del ceto medio verso il basso, la preoccupazione di aziende che possono decidere di uscire dall'applicazione del contratto e attestarsi solo sul rispetto rigoroso della Cig. Una soluzione ci può essere: prendere a riferimento il trattamento economico complessivo dei contratti più applicati e diffusi nei settori di riferimento o in quelli prossimi e dare loro una cornice normativa leggera", ha affermato Sbarra. (Rin)