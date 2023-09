Ue-Moldova: Borrell, firmato accordo su status missione di partenariato con Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, ha incontrato la presidente della Moldova, Maia Sandu. Lo ha scritto su X lo stesso Borrell. "Ci troviamo in una fase strategica delle nostre relazioni. Abbiamo discusso degli importanti sforzi della Moldova per avanzare sulla strada dell’Ue, in vista dell’imminente rapporto sull’allargamento che valuterà per la prima volta anche la Moldova, come Paese candidato", ha detto Borrell. In questa prospettiva, l'Ue "resta impegnata a sostenere la resilienza della Moldova contro le minacce ibride e le interferenze straniere, in particolare da parte della Russia". "Ho firmato con il ministro dell'Interno Adrian Efros un accordo sullo status della nostra nuova missione di partenariato Ue in Moldavia, che le consente di funzionare pienamente", ha aggiunto il rappresentante europeo. (Beb)