Frosinone: 67enne sorpresa a coltivare marijuana a Pontecorvo, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 67enne di Cassino, incensurata, è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, dopo una serie di verifiche e appostamenti, hanno individuato un capannone, con annesso fondo agricolo di proprietà ed in uso alla donna, all’interno del quale hanno rinvenuto della marijuana. Più precisamente, sono state trovate tre piante di marijuana dall’altezza di circa 2,50 metri, e 13 rami di marijuana essiccate e un contenitore con infiorescenza di marijuana per un totale di circa 37,50 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio. (Rer)