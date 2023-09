Governo: La Porta (Fd'I), concretezza azione riconosciuta da Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La concretezza dell'azione del governo Meloni viene riconosciuta da Coldiretti. Le parole del suo presidente Prandini confermano il percorso avviato in questo primo anno, nell'ottica di un governo forte nato per durare cinque anni, all'insegna della stabilità, necessaria per dare il giusto impulso alle attività produttive. Le politiche agricole rappresentano uno dei pilastri dell'economia nazionale che ha accumulato ritardi inammissibili a causa dei governi degli ultimi dieci anni. Il governo Meloni ha invertito la rotta e gli agricoltori se ne rendono conto". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta. (Rin)