Roma: controlli alla movida e alla circolazione stradale, elevate 200 sanzioni

- La movida in centro a Roma è stata mantenuta sotto controllo dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che, ieri sera, hanno prestato particolare attenzioni agli schiamazzi notturni, al consumo e vendita di alcool al di fuori dell'orario previsto e a verifiche su guida in stato di ebbrezza e per eccessiva velocità. Quasi 200 le sanzioni elevate per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. I controlli di Polizia Amministrativa sono stati svolti su circa 49 attività; un minimarket è stato sanzionato perché trovato aperto oltre l'orario consentito. Le attività di contrasto al commercio abusivo hanno portato al sequestro di circa 64 articoli venduti illegalmente. In merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali sono stati 16 gli illeciti sanzionati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. (Rer)