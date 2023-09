Zes: Resciniti, fondamentale per favorire incremento investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello delle Zone economiche speciali "come zona unica per tutto il Mezzogiorno è un tema importantissimo perché la leva della riduzione fiscale può favorire un incremento degli investimenti anche nelle aree più deboli. La riduzione delle tasse deve essere finalizzata per non ridursi semplicemente a un incremento della competitività, che si deve tradurre in crescita delle imprese e del Paese". Lo afferma il professor Riccardo Resciniti, responsabile del dipartimenti Forza Italia Campania, intervenendo nel corso della tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. (Rin)