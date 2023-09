Viterbo: schiamazzi e molestie in centro, donna all0ntanata per 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molestie e schiamazzi in centro a Viterbo. Una donna di 30 anni di Viterbo, in diverse occasioni è stata già denunciata per disturbo alla quiete pubblica, è stata fermata nuovamente da personale della Polizia di Stato della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Viterbo in zona “Sacrario” in evidente stato di alterazione alcolica a seguito di una violenta lite con un cittadino straniero. Per questo è scatta una nuova denuncia all'autorità giudiziaria e, contemporaneamente il questore di Viterbo ha emesso la misura del Divieto di Accesso ai Centri Urbani, cosiddetto daspo urbano, per una durata di dodici mesi. (Rer)