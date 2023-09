Guatemala: procura dispone nuova perquisizione presso uffici del tribunale elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore prima della perquisizione, la procura aveva chiesto di revocare l'immunità parlamentare al magistrati elettorali accusati di "abuso di autorità", "frode" e "mancato compimento del dovere". La richiesta, ennesimo capitolo di un braccio di ferro tra poteri che va avanti da mesi, è basata sulle presunte anomalie compiute dai membri del Tribunale supremo elettorale (Tse) al momento di acquisire i risultati preliminari delle elezioni del primo turno delle presidenziali. In particolare, si accusa il Tse di aver abusato del ruolo di potere nella firma del contratto amministrativi che ha permesso l'acquisto del programma informatico dei risultati preliminari. di non aver eseguito la parte dell'accordo in cui si disciplinava la supervisione del software, comportamenti che, in ultima analisi, possono essere ricondotti nella fattispecie di frode, perché eseguiti da funzionari pubblici. (segue) (Mec)