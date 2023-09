Turchia: incidente autobus nella provincia di Amasy, sei morti e 35 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 35 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che ha coinvolto un autobus interurbano nella provincia di Amasya, nel nord della Turchia. Lo riportano i media sabato. Secondo quanto riferito dal canale televisivo "A Haber", l'autobus stava trasportando residenti di Smirne, nella parte occidentale del paese, verso la città di Tokat, nella provincia omonima situata a 300 chilometri a est della capitale turca, passando per Ankara. Verso le 06:45 (ora locale) il conducente ha perso il controllo del veicolo vicino alla città di Merzifon, causando il ribaltamento dell'autobus in un fosso. Sul posto sono intervenute la polizia e i servizi medici, che hanno soccorso le vittime. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali locali per ricevere le cure necessarie. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente, ma al momento non è stata avanzata alcuna ipotesi ufficiale. (Tua)