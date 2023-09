Spagna: Sanchez, lavoreremo a una vera investitura per ottenere un governo progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) lavorerà a una "vera investitura" per ottenere un governo progressista per "altri quattro anni di avanzamenti sociali e diritti per gli spagnoli, di convivenza e armonia". Lo ha detto il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, durante il suo intervento a un evento politico a La Rinconada, a Siviglia, il primo dopo la fallita investitura alla presidenza di ieri per il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo. Nel suo discorso, Sanchez ha criticato Feijoo per aver detto "di poter essere presidente del governo, ma di non volerlo fare" e di essersi presentato ad una "finta investitura". "È così abituato a mentire a tutti che sta mentendo a se stesso", ha detto il premier uscente ai militanti. Il segretario del Psoe ha poi aggiunto di voler "dare il massimo" per raggiungere questo obiettivo, citando alcuni impegni che intende assumere se il re, Felipe VI, deciderà di concedergli l'incarico di presentarsi al Congresso. Tra di essi ha citato l'aumento del salario minimo interprofessionale, politiche abitative e la parità tra uomini e donne. (Spm)