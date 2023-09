Clima: Mancini (Pd), allargare il campo su transizione verde e renderla popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le destre europee "si alleano sulla lotta alla transizione verde, trovano l'accordo su bruciare il futuro del nostro continente e dei nostri giovani". Così in una nota il deputato Claudio Mancini del Partito democratico intervenendo alla scuola di formazione politica del Partito democratico Lazio a Ventotene. "Il Partito Democratico in Italia e in Europa deve mettere al centro della sua bussola politica la transizione verde, ma mentre governiamo negli enti locali e prepariamo un'alternativa dobbiamo lavorare per allargare però il campo e renderla popolare. Non dando pretesti ad una propaganda delle destra che ci dipinge come ambientalisti elitari lontani dalla vita quotidiana". (Com)