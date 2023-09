Mobilità: Gualtieri, riparte domani dopo manutenzione il tram 8 Casaletto-Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'intervento sulla linea tranviaria - ha spiegato Patanè - sono stati integralmente sostituiti circa nove chilometri di binari, comprese ovviamente massicciate e traverse, che hanno consentito un rinnovo pressoché totale dell'infrastruttura. È stato rinnovato l'asfalto lungo la linea, compresa la posa dei sampietrini dove richiesta, come in via Induno. Rimangono da completare - ha concluso l'Assessore - un breve tratto della Circonvallazione Gianicolense, nella parte in cui sale verso via Flavio Biondo, e i binari di Ponte Garibaldi, per i quali si stanno definendo le soluzioni meno impattanti sul versante della viabilità: non sussistevano le condizioni per la chiusura di Ponte Garibaldi in contemporanea con Via Induno. Le attività verranno pianificate e svolte nei prossimi mesi". (Com)