Disabilità: pubblicata manifestazione interesse osservatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata la manifestazione d’interesse per l’individuazione dei nuovi membri dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 18 del 2009 per promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu. E' quanto si legge in una nota. All’Osservatorio partecipano, oltre agli Enti e alle amministrazioni competenti in materia, come componenti effettivi undici associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità a livello nazionale. Inoltre è stata prevista la partecipazione di ulteriori 20 associazioni come invitati permanenti. “L’obiettivo - spiega il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli - è rendere l’Osservatorio un organo autorevole e snello per redigere il nuovo Piano nazionale per le disabilità che vogliamo concreto e condiviso, come è emerso anche dai lavori di Expo Aid a Rimini. Oltre alle 11 associazioni presenti ho voluto, infatti, altre 20 associazioni come invitati permanenti. Il lavoro che ci attende nei prossimi mesi è impegnativo ed è necessario il confronto e il supporto di chi sul campo ogni giorno si occupa di disabilità e, in particolare, di inclusione, accessibilità, salute e benessere, con riferimento allo sport, ai giovani, alla cultura, al turismo, ai trasporti e mobilità, alle tecnologie assistite, all’inclusione scolastica e lavorativa, alla progettazione individuale. Il primo passo - aggiunge il ministro Locatelli - sarà quantificare le risorse che il nostro Paese mette già a disposizione per il mondo della disabilità e da lì partire per una programmazione davvero concreta per i prossimi anni". (Com)