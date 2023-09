Sahel: presidente Mauritania, “non accoglieremo militari francesi in uscita dal Niger”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania non “né strategicamente né geograficamente” il Paese migliore per ospitare i 1.500 soldati francesi che lasceranno il Niger entro la fine dell'anno. Lo ha detto il presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani in un’intervista al quotidiano francese “Le Figaro”. “L’azione di forze dedicate è più logica in un Paese che si trova più al centro o vicino al campo d’azione. La Mauritania non subisce un attacco sul suo territorio dal 2011 e senza dubbio ha meno bisogno dell’assistenza di una forza multinazionale”, ha detto il capo dello Stato africano. (Frp)