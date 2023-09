Niger: presidente Mauritania, “la Francia ha ragione ad andarsene dal Niger”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia, che ha appena richiamato il suo ambasciatore in Niger e si prepara a evacuare i suoi soldati presenti, “ha ragione ad andarsene” dal Niger. Lo ha detto il presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani in un’intervista al quotidiano francese “Le Figaro”. “Non dirò che sia un fallimento per la Francia o un'umiliazione, come ho sentito dire, ma ha senza dubbio ragione ad andarsene. Quanto alla Mauritania, noi abbiamo condannato il colpo di stato in Niger, abbiamo ha condannato tutti i colpi di Stato avvenuti nel Sahel”, ha detto il presidente mauritano, aggiungendo che la Francia “ha ovviamente un futuro in Africa” ma si tratta di un “futuro comune che non deve essere concepito a capito degli altri”. (Frp)