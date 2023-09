Sahel: presidente Mauritania, “situazione pessima, tutti paesi sotto pressione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i paesi della regione del Sahel sono sotto pressione e la situazione attuale nella regione Sahel “è pessima”. Lo ha detto il presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani in un’intervista al quotidiano francese “Le Figaro”. “Nelle ultime settimane il nord del Mali e in particolare le città di Gao e Timbuktu hanno vissuto una situazione di sicurezza precaria. In generale, la situazione attuale nel Sahel non è buona, anzi è pessima. Tutti i paesi della regione sono sotto pressione, compreso il mio paese. Le attività dei gruppi terroristici si stanno intensificando, soprattutto da quando non ci sono più le forze francesi di Barkhane e quelle della missione Onu di Minusma”, ha detto il presidente mauritano. (Frp)