Cipro: governo pronto a fornire assistenza umanitaria ad armeni in fuga da Nagorno-Karabakh

- Il governo di Cipro è pronto a fornire assistenza umanitaria immediata agli armeni del Nagorno-Karabakh e sta valutando la possibilità di accogliere i rifugiati nel Paese. Lo ha dichiarato il ministero degli Affari esteri cipriota in una nota. “La Repubblica di Cipro mantiene canali aperti per il popolo armeno. In questo contesto, il governo di Cipro è pronto a fornire assistenza umanitaria immediata agli armeni espulsi dal Nagorno-Karabakh, che stanno lasciando a migliaia le loro case ancestrali. A questo proposito si sta valutando anche la possibilità di accogliere un certo numero di rifugiati armeni nel nostro Paese, qualora se ne presentasse la necessità", si legge nel comunicato. (Gra)