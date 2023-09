FI: Benigni, a Paestum adesione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ieri, al primo giorno della manifestazione di Paestum, “abbiamo dato dimostrazione di quella che è la straordinaria comunità di Forza Italia, con una adesione senza senza precedenti. C'erano più persone fuori dalla sala che dentro, a dimostrazione dell’affetto che tanti militanti e cittadini provano nei confronti del presidente Berlusconi. Ieri era il suo compleanno e abbiamo voluto onorare la sua memoria con un ricordo della sua storia”. Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile, a Tgcom24. “Questo però - ha aggiunto - è anche un momento per rilanciare con forza quelli che sono stati i suoi valori e le sue idee. In questi giorni affronteremo anche temi di attualità come quello della riforma della giustizia, che stava molto a cuore al Presidente, così come il tema del fisco e delle tasse. Temi, quindi, che rappresentano le battaglie storiche del presidente Berlusconi che noi vogliamo portare avanti perché abbiamo la responsabilità di onorare al meglio la sua memoria cercando di dare un grande futuro a Forza Italia. Abbiamo deciso di chiamare questa manifestazione “Una grande storia, un futuro di libertà” perché guardare avanti è quello che il presidente ci ha chiesto e ha sempre fatto. Guardare al futuro, ai giovani, che rappresenteranno la futura classe dirigente”. (Rin)