- "Da corrente a partito. La trasformazione di Area è compiuta e con il congresso di Palermo si iscrive al 'campo largo' con la benedizione di Conte e Schlein. Un'evoluzione preoccupante. Non hanno voti, ma armi non convenzionali". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione, in merito al congresso nazionale Area giustizia democratica, "Il ruolo della giustizia all'epoca del maggioritarismo", a Palermo.(Rin)