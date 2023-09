Export: Tajani, puntiamo sulla diplomazia della crescita, più internazionalizziamo meno delocalizziamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia della crescita e l'internazionalizzazione sono una parte fondante della politica estera: più internazionalizziamo meno delocalizziamo. Lo ha dichiarato il ministro egli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al panel "Sulla via della crescita: internazionalizzazione ex export nel settore agroalimentare", organizzato nell'ambito della convention di Forza Italia in corso a Paestum. "Gli ultimi dati sulle esportazione sono positivi e ci dicono che il settore sta crescendo. Abbiamo però il dovere di occupare gli spazi oggi occupati dalle brutte copie dei nostri prodotti. La parola 'Italia' piace, ma dobbiamo cercare di sostituire il finto italiano con il vero italiano. Lo stiamo facendo anche in Cina, oltre che negli Usa. Stiamo lavorando molto in questa direzione. Noi vogliamo esportare prodotti agricoli, ma possiamo anche esportare le tecnologie della nostra agricoltura, il nostro saper fare. Oggi l'agricoltura italiana ha un settore particolarmente qualificato per trasformare terreni difficili, specie in Africa, in terreni coltivabili", ha detto Tajani, ricordando che il governo egiziano ha di recente concesso alle imprese italiane di coltivare fino a oltre 4 mila ettari. (Rin)