Sanità: Regione Lazio, il 2 ottobre inizia vaccinazione Covid 19

- Inizia lunedì, nel Lazio, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 che coinciderà con quella antinfluenzale. secondo quanto si apprende dalla Regione Lazio, la somministrazione delle dosi sarà demandata alle Aziende sanitarie locali per il personale sanitario operante negli ospedali e nelle strutture presenti sul territorio competente. Secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie regionali la priorità verrà data agli operatori sanitari e sociosanitari di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tra le categorie prioritarie ci sono anche i professionisti delle Residenze sanitarie assistenziali e delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali (case di riposo e strutture riabilitative) con i relativi ospiti, le cui vaccinazioni avverranno sotto la supervisione dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl, in collaborazione con i Medici di medicina generale. (segue) (Com)