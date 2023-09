Sardegna: Lai, territorializzare servizi impiego per raggiungere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la sperimentazione degli sportelli territoriali dei servizi per il lavoro Aspa presso le amministrazioni locali della Sardegna, denominati "Punto Cpi". Lo ha deciso la Giunta regionale nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore del Lavoro, Ada Lai, con un'apposita delibera, che prevede il decentramento e l'avvicinamento dei servizi di supporto ai comuni e ai cittadini. "Il progetto è già partito dall'Ogliastra, dove sono stati aperti degli sportelli nei comuni di Arzana, Baunei, Tertenia e Jerzu - dichiara Lai - La prossimità e l'accessibilità dei servizi sono le nostre priorità: vogliamo assicurare una maggiore capillarità dei servizi per l'impiego decentrando il personale dei centri nei locali dei comuni. E' una risposta alle esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che vivono in zone disagiate e hanno più difficoltà a fruire dei servizi erogati a distanza attraverso gli strumenti digitali. Si tratta - spiega l'assessore - di un nuovo approccio di rete, basato su un modello di cooperazione con gli enti locali e le imprese, finalizzato ad ampliare capillarmente in tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro". I destinatari principali dell'intervento sono i cittadini e le cittadine più vulnerabili a rischio esclusione sociale, disoccupati/e, Neet, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori/lavoratrici fragili, over 55, autonomi/e che hanno cessato la loro attività o con redditi molto bassi, come previsto dal programma Par Gol Sardegna, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che insieme al Piano strategico nazionale sulle nuove competenze, costituisce il perno della riforma delle politiche per il lavoro. (segue) (Rsc)