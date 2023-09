Sardegna: Lai, territorializzare servizi impiego per raggiungere cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento storico in cui si assiste ad un allontanamento fisico progressivo dei servizi pubblici, non sempre compensato dalla fruizione digitale - sottolinea l'esponente dell'esecutivo Solinas - noi andiamo in controtendenza riavvicinando l'amministrazione regionale alle comunità. Nel "Punto Cpi", infatti, grazie alla disponibilità e alla professionalità degli operatori della rete dei Centri per l'impiego della Sardegna, i cittadini e le imprese - conclude - avranno la possibilità di ricevere quei servizi per il lavoro previsti come Livelli essenziali di prestazione (Lep), cioè quelli che per legge, le persone e le aziende hanno il diritto di ottenere per meglio affrontare il mondo del lavoro, nonché una serie di attività seminariali e laboratoriali di informazione e approfondimento". (Rsc)