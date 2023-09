Regno Unito: cancelliere Hunt esclude taglio delle tasse a breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt ha escluso tagli delle tasse a breve termine in vista della revisione di bilancio di metà anno prevista per il 22 novembre, ma vuole evitare "un circolo vizioso di tasse in costante aumento". In un'intervista al quotidiano "The Times", concessa alla vigilia della conferenza del Partito conservatore, Hunt ha osservato come "non siamo affatto nella posizione di parlare di tagli fiscali". "La domanda a cui dobbiamo rispondere per il popolo britannico è: cosa state facendo per mettervi nella posizione di poter abbassare le tasse in modo credibile?", ha detto il cancelliere dello Scacchiere al "Times". (Rel)