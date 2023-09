Ue: Schlein, destra nazionalista individua sempre nuovi "nemici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le sindache e i sindaci di Parigi, Amsterdam, Istanbul, Firenze, Napoli e Bologna ieri sera ci siamo confrontati sul futuro delle nostre città e delle nostre comunità, di inclusione sociale, innovazione e lotta all’emergenza climatica. Ed è proprio il senso di comunità la risposta migliore alla paura di futuro, perché la società più sicura è quella più inclusiva, che non lascia indietro e non marginalizza nessuno". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che aggiunge: "La destra nazionalista, in Italia come in tutta Europa, fa esattamente l’opposto: si scaglia contro chi è già in difficoltà e individua sempre nuovi 'nemici' come capri espiatori per coprire le proprie responsabilità e la totale assenza di risposte ai bisogni delle persone. Splendida serata al Teatro Niccolini di Firenze!". (Rin)