Norvegia: governo intende vietare matrimoni tra cugini

- La Norvegia vieterà i matrimoni tra cugini. Il governo di Oslo, come riferisce il quotidiano "Aftenposten", ha inviato proposte per una nuova legge sul matrimonio in cui si propone, tra le altre cose, di impedire a due cugini di convolare a nozze. Attualmente in Norvegia non è vietato il matrimonio tra cugini, così come quello tra zii e nipoti. Lo scopo della misura è quello di prevenire eventuali danni alla salute dei bambini. L'Istituto norvegese di sanità pubblica sottolinea che se due cugini hanno un figlio, aumenta il rischio di mortalità infantile e di malformazioni congenite. Le autorità ritengono che si riuscirà anche a ridurre il rischio di matrimoni forzati, secondo "Aftenposten". (Sts)