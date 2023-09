Regno Unito: ministro Irlanda del Nord, colloqui con Dup giunti alla fase finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Regno Unito sono nella fase finale dei colloqui con il Partito unionista democratico (Dup) per risolvere lo stallo politico in Irlanda del Nord. Lo ha detto oggi il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, spiegando come da tempo sia stato attivato "un impegno costruttivo con il Dup". "Stiamo mettendo insieme un pacchetto completo di proposte che speriamo possano rispondere alle loro preoccupazioni", ha aggiunto Heaton-Harris. Il leader del Dup Jeffrey Donaldson ha detto ieri che le due parti hanno fatto progressi ma permangono delle lacune, in particolare riguardo alla legislazione promessa. Gran parte del cosiddetto accordo di Windsor tra Regno Unito e Unione europea sarà implementato a partire da domenica, nonostante le preoccupazioni del Dup, con l'introduzione di una "corsia verde" che elimina la necessità di controlli sulle merci importate dalla Gran Bretagna e che rimangono in Irlanda del Nord. (Rel)