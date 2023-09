Roma: blitz ambientalista alla Ryder cup sventato da polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Digos della questura di Roma hanno intercettato, nei pressi del Marco Simone Golf & Country Club dove è in corso la Ryder Cup, 9 attivisti ambientalisti pronti a compiere un gesto dimostrativo. All'interno dei loro zaini sono state ritrovate delle cartine riproducenti il complesso sportivo Marco Simone, con evidenziati alcuni punti verosimilmente indicati per accedere all'interno dell'impianto, cercando di eludere la rigida sorveglianza. Inoltre sono stati rinvenuti degli striscioni riportanti frasi di contestazione allo sport del golf. Sono in corso ulteriori indagini. (Rer)