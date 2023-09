Governo: Lupi, esecutivo tecnico sarebbe sconfitta di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Gli italiani, con il loro voto, hanno deciso in modo chiaro e netto a chi affidare il governo del paese per cinque anni, scegliendo dopo tanto tempo un governo politico di centrodestra. Il governo c’è, è forte, sta lavorando bene e durerà cinque anni perché la maggioranza è compatta. A chiunque avesse la tentazione di lavorare ad un governo tecnico ricordo che sarebbe un’altra grande sconfitta della politica e che sarebbe un danno per la credibilità del Paese". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)