Brasile: bollettino medico Lula, intervento chirurgico senza complicazioni "sta bene"

- L'intervento chirurgico del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è svolto senza complicazioni, il paziente è sveglio e ha già parlato con medici e familiari. Lo riferisce il bollettino medico divulgato dall'ospedale Sirio-Libanese di Brasilia, dove oggi il capo dello stato brasiliano è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'anca per l'impianto di una protesi per sostituire la testa del femore danneggiata dall'artrosi. "La procedura si è svolta senza incidenti. Il presidente è già sveglio, avviato verso il recupero post-anestetico. Nelle prossime ore il paziente sarà trasferito in reparto in una normale stanza di degenza, dato che non necessita di terapia semi-intensiva né di terapia intensiva. Il presidente è già sveglio e ha parlato con i familiari. Tutto è andato liscio. Nei prossimi giorni resterà ricoverato in ospedale", ha detto il medico personale del presidente Roberto Kalil. (segue) (Brb)