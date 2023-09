Brasile: bollettino medico Lula, intervento chirurgico senza complicazioni "sta bene" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il primo intervento, Lula ha subito anche un intervento chirurgico di correzione delle palpebre, che pure era già stato programmato. Secondo l'ortopedico Giancarlo Polesello, che ha condotto l'intervento, Lula ha forza negli arti inferiori e per questo l'équipe lo farà alzare dal letto "il prima possibile". "Cerchiamo sempre di far alzare il paziente dal letto il più rapidamente possibile. Questo perché si evitano complicazioni. Se il paziente è in grado, è cosciente e recupera la forza muscolare, è consigliabile che muova i primi passi sin da subito", ha dichiarato. Dopo l'intervento Lula resterà a riposo presso la residenza ufficiale di Palazzo Alvorada, dove lavorerà per le prossime sei settimane. Il capo dello stato aveva denunciato di essere affetto da artrosi con usura della cartilagine da anni. Negli ultimi mesi più volte aveva lamentato di soffrire di dolori a causa della patologia. I medici hanno indicato che l'unico trattamento efficace fosse la sostituzione della testa del femore con una protesi, in modo da eliminare l'attrito osseo e, di conseguenza, l'infiammazione cronica. (Brb)