Brasile: studio Petrobras mostra ricco giacimento petrolifero sul "margine equatoriale"

- Uno studio interno della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras mostra una riserva potenziale di 5,6 miliardi di barili di petrolio nel giacimento petroliferi nella regione nota come margine equatoriale, fascia costiera nel nord del paese tra gli stati di Amapá e Rio Grande Nord, al largo del rio delle Amazzoni. Lo riferisce il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, evidenziando che se confermato l'esplorazione del bacino potrebbe aumentare del 37 per cento il totale delle riserve petrolifere brasiliane, attualmente di 14,8 miliardi di barili. Il ministro ha ricordato che i paesi vicini, come la Guyana e il Suriname, hanno già trovato petrolio in quella regione. Nel 2015 la Guyana già scoperto nella sua piccola porzione del Margine Equatoriale l'equivalente del 75 per cento dell'intera riserva petrolifera brasiliana. "Questo blocco di Amapá è il più vicino alla Guyana e al Suriname ed è quello con il maggiore potenziale. Gli studi geologici e geofisici che ci portano a credere che questo petrolio possa generare reddito e occupazione in Brasile", ha affermato Silvieira. (segue) (Brb)