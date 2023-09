Brasile: studio Petrobras mostra ricco giacimento petrolifero sul "margine equatoriale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La licenza ambientale per le esplorazioni al largo del Rio delle Amazzoni ha causato una frattura nel governo. La ministra dell'Ambiente, Marina Silva, ha escluso la possibilità indicando che il governo federale rispetterà la decisione Ibama di respingere la richiesta alle trivellazioni. "Il parere di Ibama, considerata la posizione unanime di dieci tecnici che hanno analizzato la richiesta di licenza per perforare un pozzo esplorativo, è stato contrario. D'ora in poi dovremo rispetto la legge", affermava la ministra in una conferenza stampa. Dal canto loro il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, si sono mostrati possibilisti. Secondo quanto riferito dal ministro lo scorso 18 settembre in un intervista con "BandNews Tv" l'esplorazione dovrà essere eseguita la con cautela che la tutela ambientale impone. "Molto probabilmente avremo bisogno del petrolio del margine equatoriale, ma le operazioni dovranno seguire la cautela che la tutela dell'Ambiente ci impone". Haddad, tuttavia, ha difeso la necessità di sostituire gli idrocarburi con l'energia rinnovabile: "Dobbiamo smettere di consumare petrolio non a causa della sua mancanza ma per una transizione. Ma dobbiamo anche garantirci il petrolio fino al momento in cui non ne avremo più bisogno". ha affermato, evidenziando che il petrolio "ha i giorni contati, 20, 30 anni", ha concluso. (segue) (Brb)