Brasile: studio Petrobras mostra ricco giacimento petrolifero sul "margine equatoriale" (4)

- In precedenza anche il presidente Lula da Silva, nel corso di una conferenza stampa a conclusione dei lavori del vertice del G20 in India, affermava che il governo non ha intenzione di la ricerca di giacimenti petroliferi al largo del Rio delle Amazzoni. "Ancora non sono state fatte le trivellazioni esplorative. Non sono state fatte ricerche e non è possibile sapere prima cose c'è. Se dovessero scoprirsi grandi giacimenti allora si inizierà a discutere come esplorarli", affermava Lula. "Se trovassimo la ricchezza che si presuppone esista, allora sarà una decisione dello stato se esplorare o no. In ogni caso si tratta di esplorazioni a molti chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni, non è una cosa che può considerarsi vicina all'Amazzonia", concludeva. (Brb)