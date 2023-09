Roma: controlli e multe in attività commerciali del centro, trovate irregolarità in sei locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività commerciali della Capitale sotto la lente dei carabinieri che ne hanno controllate diverse, in particolare nel centro. I militari del Gruppo di Roma, insieme ai colleghi del Gruppo tutela salute e Gruppo tutela lavoro, hanno denunciato un 43enne del Bangladesh, titolare di un minimarket in via Gioberti, per aver installato un impianto di video-sorveglianza all’interno del locale senza le prescritte autorizzazioni. L’uomo è stato anche sanzionato per oltre 5000 euro, per la mancata elaborazione del documento valutazione rischi, per la mancata sorveglianza sanitaria per il lavoratore assunto e per non aver fornito adeguata formazione al lavoratore presente. Sanzionati anche i titolari di 5 attività commerciali per un totale di oltre 15mila euro. Si tratta di un bar in via Principe Eugenio, per la mancanza dell’attestato Haccp; una tavola calda in piazza dei Cinquecento, per 3.000 euro, per la mancanza dell’attestato Haccp e per deposito di derrate alimentari non conforme; una pizzeria per mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e tracciabilità; una pescheria e una pizzeria in zona Trilussa per mancati adempimenti sulle procedure autocontrollo Haccp. Sequestrati 30 chili di prodotti alimentari non idonei alla vendita.(Rer)