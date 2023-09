Fisco: Cgia, negli ultimi 50 anni erario ha incassato 148,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 50 anni la politica dei condoni adottata nel nostro Paese ha consentito all’erario di incassare complessivamente 148,1 miliardi di euro (importo rivalutato al 2022). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia, Confederazione generale italiana dell'artigianato. In termini economici, la sanatoria fiscale del 2003 è stata quella più “redditizia” per le casse dello Stato: in sei anni (2003-2008) tra concordato fiscale, chiusura liti pendenti, definizione ritardi od omessi versamenti, regolarizzazione delle scritture contabili, sono stati “recuperati” 28 miliardi di euro. Seguono il condono tombale introdotto nel 1991 che fino al 1994 ha garantito 10,4 miliardi e il concordato/sanatoria delle scritture contabili istituito nel 1995 che fino al 2000 ha assicurato 8,4 miliardi di euro di gettito. (Rin)