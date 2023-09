Russia: fonti stampa, Putin ha firmato decreto per arruolamento di altri 130.000 soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto per l'arruolamento questo autunno di 130 mila soldati nell'esercito, per il servizio obbligatorio. Lo riferisce il portale "Moscow Times", secondo cui l’esercito russo potrà richiamare uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni dal primo ottobre al 31 dicembre per un periodo di addestramento di 12 mesi. Ciò dovrebbe portare il totale a 277 mila coscritti nel 2023, considerando i 147 mila già arruolati con la leva primaverile. (Res)