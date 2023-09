Vaticano: Papa Francesco in Piazza San Pietro per la creazione di 21 cardinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è sul sagrato della Basilica di San Pietro per il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, l'imposizione della berretta, la consegna dell'anello e l'assegnazione del del titolo o diaconia. Sono 21 i nuovi cardinali nominati: Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi; Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; Vi'ctor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico; Christophe Louis Yves Georges Pierre, Nunzio Apostolico; Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme; Stephen Brislin, Arcivescovo di Citta' del Capo (Kaapstad); Angel Sixto Rossi, Arcivescovo di Cordoba (Argentina); Luis Jose' Rueda Aparicio, Arcivescovo di Bogotà; Grzegorz Rys, Arcivescovo di Lodz; Stephen Ameyu Martin Mulla, Arcivescovo di Juba; Jose' Cobo Cano, Arcivescovo di Madrid; Protase Rugambwa, Arcivescovo coadiutore di Tabora; Sebastian Francis, Vescovo di Penang; Stephen Chow Sau-yan, Vescovo di Hong Kong; Francois-Xavier Bustillo, Vescovo di Ajaccio; Americo Manuel Alves Aguiar, Vescovo ausiliare di Lisbona; Angel Fernandez Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani; Agostino Marchetto, Nunzio Apostolico; Diego Rafael Padron Sanchez, Arcivescovo emerito di Cumanà; Luis Pascual Dri, Confessore nel Santuario di Nostra Signora di Pompei, Buenos Aires. (Civ)