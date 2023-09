Giustizia: Conte, direzione intrapresa in questa legislatura pericolosa e dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di giustizia, “questa legislatura si sta caratterizzando per una direzione intrapresa che considero pericolosa e profondamente dannosa per il nostro Paese. Il filo rosso delle misure è un attacco chiaro, complessivo, ad alcuni pilastri della nostra Costituzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento, a Palermo, in occasione del congresso nazionale Area giustizia democratica, "Il ruolo della giustizia all'epoca del maggioritarismo". (Rin)